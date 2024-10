Si è concluso l’ampio percorso di partecipazione per la stesura del programma di candidatura alla presidenza della Regione Emilia-Romagna di Michele de Pascale coordinato da Vincenzo Colla.

Il progetto ha attraversato un iter di condivisione, a cui hanno preso parte tutte le cinque liste che sostengono de Pascale (Partito democratico – Alleanza Verdi Sinistra – Movimento 5 Stelle – Riformisti Emilia-Romagna Futura – Civici, con de Pascale Presidente) e nel quale sono confluite anche le tante proposte e suggestioni emerse dai territori durante i molti eventi e incontri svoltisi nei mesi scorsi.

“Sono sinceramente molto soddisfatto del risultato – commenta de Pascale –. È un programma articolato perché tanti sono stati i protagonisti e le tappe che hanno portato alla sua stesura, valorizzando e dando voce a un’ampia pluralità di anime che intendo ringraziare una a una per l’impegno: naturalmente tutte le liste che mi sostengono e che hanno condiviso questo percorso; poi l’associazionismo, le rappresentanze della società e gli esperti che hanno offerto la loro idea di futuro per questa regione. I professionisti della sanità che sono intervenuti tanto numerosi agli incontri organizzati durante l’estate per discutere le nostre dieci proposte per la sanità pubblica, arricchendole e migliorandole. E infine le cittadine e i cittadini che hanno partecipato ai tanti eventi sul territorio fino a quello del 6 ottobre a Bologna, “La Fabbrica del programma”, che con oltre 600 partecipanti ha permesso di sperimentare una vera e propria redazione collettiva.

Non era affatto scontato che si giungesse a una sintesi tanto condivisa e armoniosa e questo lo considero un successo unanime importantissimo, perché questo programma non rappresenta solo i contenuti su cui verterà la prossima legislatura, se sarò eletto, ma anche la modalità con cui intendiamo lavorare, nella massima condivisione, collaborazione, ascolto e rispetto di tutte le forze che mi sostengono e sempre in squadra con gli emiliano-romagnoli”.

“Con la stesura del programma elettorale di Michele de Pascale – afferma Vincenzo Colla coordinatore del programma – abbiamo portato a termine un’operazione di grande qualità valoriale e di merito. Con grande responsabilità tutti gli interlocutori hanno dato un contributo fondamentale per individuare e sviluppare i punti programmatici, condividendo la visione di un’Emilia-Romagna che vuole sì consolidare, ma agendo sempre per un cambiamento progettuale e implementando tutti i gangli innovativi e tecnologici. Vogliamo consolidare i buoni risultati raggiunti, consci che è necessario investire sull’innovazione, agendo sulle competenze e le conoscenze, per essere all’altezza delle sfide che ci attendono. Il percorso che ci ha impegnati in queste settimane ha dimostrato l’efficacia del modello partecipativo dal basso: un laboratorio aperto che ci ha consentito di guardare tutti insieme al futuro della nostra regione. Per un’Emilia-Romagna laboriosa, solidale e aperta, in grado di stare nel mondo con tutti i suoi territori, grazie a solidi legami costituzionali, istituzionali e valoriali. Tutti ingredienti indispensabili per una nuova ricucitura sociale”.

Il programma, consultabile sul sito www.micheledepascale.it, porta il nome dello slogan della campagna Emilia-Romagna libera di sognare e capace di fare, si suddivide in otto capitoli principali all’interno dei quali si sviluppano i paragrafi tematici.

Emilia-Romagna per innovare

Patto per il lavoro e per il clima 3.0

Partecipazione

Semplificazione

Trasformazione digitale

Governance

Lavoro pubblico

Emilia-Romagna per star bene insieme

Diritto alla salute e sanità pubblica

Welfare e innovazione sociale

Diritto alla casa e politiche abitative

Legalità e sicurezza

Emilia-Romagna per essere attrattivi

Demografia e natalità

Giovani

Pari opportunità

Migranti

Diritti civili

Emilia-Romagna per crescere

Scuola

Formazione professionale e tecnica

Università e ricerca

Lavoro

Agricoltura e agroalimentare

Industria e artigianato

Commercio e servizi

Cooperazione

Blue economy

Emilia-Romagna per essere futuro

Una ferita da sanare: le alluvioni del 2023 e del 2024

Sicurezza del territorio e adattamento alla crisi climatica

Gestione della risorsa idrica

Consumo del suolo e rigenerazione urbana

Energie rinnovabili

Rifiuti ed economia circolare

Qualità dell’aria

Tutela della biodiversità

ER frontiera avanzata per una transizione giusta

Emilia-Romagna per vivere bene

Montagna e aree interne

Turismo

Grandi eventi

Cultura

Sport

Emilia-Romagna per muoversi

Trasporto pubblico locale

Mobilità sostenibile

Infrastrutture per la mobilità

Logistica

Reti digitali

Infrastrutture strategiche

Emilia-Romagna per stare nel mondo