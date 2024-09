Elezioni: atteso incontro fra Conte e de Pascale. Per M5S Ravenna priorità a sanità e difesa del territorio

Atteso ad ore il confronto fra Giuseppe Conte e Michele de Pascale in vista delle prossime elezioni regionali. Nella scorsa tornata elettorale per l’Emilia-Romagna. il Movimento 5 Stelle corse da solo, con un proprio candidato presidente. Quest’anno tutto sembra invece pronto per un’alleanza anche in vista delle elezioni regionali. A Ravenna i pentastellati sono al governo della città proprio a fianco di de Pascale, con un assessore all’interno della giunta. I 5 Stelle porteranno le loro proposte e i programmi verranno confrontati. Sarà il prodromo per l’incontro che dovrà sancire l’eventuale nuova alleanza anche a Ravenna. Tuttavia il Movimento in questi giorni è costretto ad assistere allo scontro fra Conte e Beppe Grillo. Una diatriba che rischia di spaccare lo stesso movimento e di avere ricadute negative sulle prossime elezioni.