Dopo oltre dieci anni nel mondo dell’associazionismo culturale faentino, Gian Marco Magnani, 30 anni, ha scelto di affiancare Massimo Isola. “Ho contribuito alla rinascita della Fototeca Manfrediana – racconta Magnani – e ricopro attualmente il ruolo di Responsabile dell’Archivio Storico della Fototeca e di vice presidente del Cineclub il Raggio Verde, con cui curiamo la stagione estiva dell’Arena Borghesi. In questi anni di associazionismo culturale ho avuto modo di interloquire innumerevoli volte con Massimo: la nostra è una collaborazione che si è consolidata nel corso del tempo, fianco a fianco nella realizzazione di eventi e attività per la valorizzazione del patrimonio culturale manfredo. Quando è stata ufficializzata la sua nomina a candidato sindaco, ho pensato fosse naturale quindi fornirgli il mio appoggio candidandomi a mia volta come consigliere comunale”.

Un sostegno che verrà presentato ufficialmente lunedì 7 alle 19, presso il Nove100 Caffè (Corso Mazzini 69/a): durante la serata interverranno sia Magnani che Isola e sarà possibile visionare la mostra fotografica “Farmers” che il suo autore, Francesco Neri, ha deciso di allestire in occasione della presentazione come simbolico contributo alla candidatura di Magnani.

Magnani è guidato da una visione pragmatica della cultura, figlia della sua esperienza associativa e lavorativa, essendo impiegato nella gestione della quasi centenaria azienda artigiana di famiglia a fianco del padre.

“Portare le voci dell’associazionismo faentino direttamente in Consiglio – conclude Magnani – proponendo idee concrete, ponendo l’accento sulla valorizzazione del patrimonio culturale già presente e incentivando la nascita di nuove realtà. Per una Faenza più inclusiva e non provincialista”.