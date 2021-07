Durante l’ultima assemblea del 30 giugno scorso, nel nuovo spazio rigenerato in via Rocca ai Fossi, antistante all’ex edificio del Sert, nominato da poco Fem Garden, si è rinnovato il Coordinamento delle Casa delle Donne.

Sono state elette Maya Romagnoli e Sandra Melandri, che garantiscono la continuità con il coordinamento precedente, rimasto in carica oltre i tre anni regolamentari per le problematiche connesse all’emergenza sanitaria. Insieme a loro, tornano da passati coordinamenti Tania Pavirani e, come Coordinatrici Barbara Domenichini e Luana Vacchi, quest’ultima nel ruolo di Legale Rappresentante.

Entrano, invece, per la prima volta nell’organo direttivo e organizzativo della Casa delle donne, Giulia Bratta e Claudia Folli.

Le sette donne mettono insieme esperienze, professioni, età, culture eterogenee, tutte motivate dall’esserci insieme per migliorare la vita delle donne nella comunità e nella nostra città.

Ringraziano il passato coordinamento come primo atto e ne raccolgono il testimone sempre con l’intenzione di lavorare in modo fluido e dialogante per superare i rigori dei ruoli e delle cariche, eredità scomoda di una cultura che a loro non appartiene.