La società comunica che il ruolo di Direttore dell’Area Tecnica del Ravenna FC è stato conferito ad Andrea Grammatica il quale ha firmato un contratto che lo legherà ai colori giallorossi per le prossime due stagioni.

Nativo di La Spezia, laureato in psicologia con un master in ambito sportivo, ha maturato esperienze in piazze importanti come Virtus Entella, Spezia, Reggiana, Spal e Siena.

Il nuovo direttore giallorosso verrà presentato ai media in una conferenza stampa che si terrà lunedì in tarda mattinata.