Da oggi è possibile accedere al nuovo portale dei fornitori di Ecogest Spa. La sezione, raggiungibile all’indirizzo https://ecogestspa.onlineprocurement.com, consentirà alla società ravennate, allineata alle procedure delle più importanti società del comparto stradale e autostradale, di selezionare al meglio il proprio parco fornitori e subappaltatori, operando alla fonte, grazie alla documentazione richiesta all’atto dell’iscrizione all’albo, un controllo reale sulla regolarità formale e sostanziale sia dei requisiti tecnici che nei rapporti con gli enti statali.

“In un momento normativo così complesso – ha dichiarato Valerio Molinari, azionista di riferimento di Ecogest Spa-, che fa seguito al nuovo codice degli appalti e alle nuove disposizioni normative che regolano la filiera, abbiamo voluto dare un segnale di chiara collaborazione alle istituzioni preposte ai controlli operando, in regime di self cleaning, noi stessi un rigido controllo e una puntuale verifica di ogni soggetto che fornisce beni e servizi all’azienda. Al contempo abbiamo voluto selezionare, rispetto alla loro qualità tecnica, ma anche all’adempimento ad ogni prescrizione di legge e fiscale, una platea di piccole e medie aziende del settore che possano collaborare con noi, accompagnandoci nel percorso di crescita che da tempo abbiamo intrapreso sia in Italia che all’estero”.

Ecogest è la prima azienda del comparto della manutenzione del verde stradale e autostradale a introdurre questa prassi, che le consentirà di allinearsi alle procedure che regolano le stesse attività nel resto d’Europa. Un percorso che Ecogest ha intrapreso da anni e che sarà foriero, nei prossimi mesi, di grandi novità.