Ecco il nuovo comitato di BNI Maioliche

Il Capitolo BNI Maioliche di Faenza ha rinnovato il Comitato di Gestione. Il gruppo di imprenditori che negli ultimi 6 mesi è stato guidato dal Presidente Avv. Alessandro Drei, dalla sua vice Emanuela Iannaccone e dal segretario-tesoriere Marco Montanari avrà per il prossimo semestre (ottobre 2021 – marzo 2022) come Presidente il giornalista Maurizio Marchesi. La vice sarà Giulia Belfiori e il segretario-tesoriere Luca Nannini. Fanno parte della squadra in vari compiti: Nicola Passerotti, Stefania Valtancoli, Stefania Dicorato, Luciano Paolino, Maurizio Benati, Sabrina Gonelli, Andrea Antolini, Ercole Lega, Enrico Bulgaron, Michela Bassi, Gian Luca Barlotti ed Emanuela Cantagalli. Il capitolo faentino di BNI al 30 settembre 2021 ha già superato il 1.100.000 euro di fatturato generato da oltre 1400 referenze dei membri del capitolo stesso. Ha ospitato ai propri meeting, da inizio anno, 180 persone e vanta 36 membri. L’organizzazione di BNI (Business Network International) segna il maggior successo di referenze al mondo e si basa sul principio del “givers gain” (dare per ricevere).