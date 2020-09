Ultimato il conteggio dei voti a Faenza per stabilire il nuovo consiglio comunale manfredo.

A sostegno dell’amministrazione guidata da Massimo Isola, ci sarà quindi il Partito Democratico che ha ottenuto 10.029 voti, il 33,94%, e al quale andranno 9 consiglieri comunali.

Secondo partito più votato è stata la Lega Salvini Premier con 5.517 voti (il 18,67%), l’equivalente di 5 seggi in consiglio comunale.

2 consiglieri comunali andranno a Faenza Cresce (2.185 voti, il 7,39%) e Faenza Coraggiosa (2.134 voti, il 7,22%)

1 consigliere comunale invece per Fratelli d’Italia (2.170 voti, il 7,34%), Movimento 5 Stelle (1.317 voti, 4,46%), Insieme per Cambiare (1.314 voti, il 4,45%), Per Faenza (1.238 voti, 4,19%), Italia Viva (1.139 voti, il 3,85%)

Rimangono esclusi dal consiglio comunale Faenza Contemporanea, Europa Verde, Rinnovare Faenza, Il Popolo della Famiglia e i due outsider della competizione elettorale Roberto Gentilini (Potere al Popolo) e Paolo Viglianti (Rifondazione Comunista)

Sono 29.552 i voti validi (93,14%) su un totale di 31.729

370 le schede bianche (1,17%)

523 le schede nulle (1,65%)

1 solo il voto contestato

Il consiglio comunale di Faenza quindi avrà fra le file della maggioranza:

9 consiglieri del Partito Democratico (Niccolò Bosi, Maria Luisa Martinez, Nicolò Benedetti, Simona Ballardini, Luciano Biolchini, Giulia Bassani, Gionata Amadei, Virginia Silvagni, Roberto Matatia i più votati)

2 consiglieri di Faenza Cresce (Luca Cavallari e Riccardo Cappelli i più votati)

2 consiglieri di Faenza Coraggiosa (Luca Ortolani e Ilaria Visani)

1 consigliere del Movimento 5 Stelle (Massimo Bosi)

1 consigliere di Italia Viva (Alessio Grillini)

L’opposizione invece sarà composta da:

5 consiglieri di Lega Salvini Premier (Gabriele Padovani, Andrea Liverani, Giorgia Maiardi, Roberta Conti, Alvise Albonetti, i più votati)

1 consigliere di Fratelli d’Italia (Stefano Bertozzi il candidato più votato)

1 consigliere di Insieme per Cambiare (Massimiliano Penazzi)

1 consigliere di Per Faenza (Massimo Zoli)

oltre a Paolo Cavina

I voti sono ancora ufficiosi, in attesa di verifica e conferma dell’ufficio elettorale. Nei prossimi giorni, una volta ricevuto l’incarico dal nuovo sindaco di Faenza, i candidati eletti avranno il diritto di accettare o rifiutare il ruolo di consigliere comunale.

In caso di rifiuto, o di successive dimissioni, subentrerà il candidato che ha ottenuto il numero maggiore di voti fra i candidati rimanenti nella lista.

Stesso discorso se un consigliere comunale verrà scelto da Massimo Isola nel ruolo di assessore.