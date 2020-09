Exploit di Fratelli d’Italia: è il terzo partito di Faenza al pari di Faenza Cresce e Coraggiosa

Dopo la sconfitta, per il centrodestra è tempo di analizzare l’andamento del voto, la campagna elettorale, cosa non ha funzionato in una sconfitta da 12 punti percentuali. Le prime dichiarazioni Paolo Cavina le ha rilasciate durante la nostra diretta streaming. La Lega è in silenzio stampa, in attesa dei risultati definitivi. Chi può ritenersi soddisfatta, dal punto di vista personale, è Fratelli d’Italia che con il 7,3% è la terza forza politica di Faenza al pari di Faenza Cresce e Faenza Coraggiosa. C’è solo un divario di centesimi di voto (dati provvisori).