71enne ricoverato al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena dopo essere stato investito da un’auto. Un violento scontro avvenuto poco dopo le 12.30 di mercoledì in via Quarantola, alla rotonda all’incrocio con via Sant’Andrea. Qui il ciclista è stato urtato da una Ford Fiesta guidata da un 36enne. Il 71enne è stato sbalzato di sella ed è atterrato sul parabrezza della vettura.