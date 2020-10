“E uscimmo a riveder le stelle”: in ospedale inaugura la mostra in omaggio al personale sanitario

E’ stata inaugurata questo pomeriggio la mostra dal titolo “E uscimmo a riveder le stelle” allestita nell’ingresso storico dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Nata da un’idea di Felice Nittolo, la mostra racchiude le opere che 40 artisti, provenienti da Ravenna e da varie parti del mondo, hanno creato per omaggiare il personale sanitario che ha vissuto in prima linea la battaglia contro il Coronavirus. La mostra rimarrà a partire da oggi definitivamente all’interno della struttura ospedaliera, e le opere, che compongono quasi un mosaico sulle due pareti in cui sono state collocate, potranno essere ammirate da chiunque entri nell’ospedale.