In vista del secondo match casalingo della Conad Olimpia Teodora, che sarà impegnata al PalaCosta mercoledì prossimo, 14 ottobre, alle ore 20.30, contro Pesaro, prenderà il via sabato 10 la prevendita dei biglietti riservata agli abbonati. Come per la gara di domenica scorsa contro Soverato la capienza del palazzetto sarà ridotta a 200 spettatori: sarà quindi necessario affrettarsi a prenotare il proprio biglietto per non rimanere a mani vuote (anche perché la biglietteria del PalaCosta sarà chiusa il giorno della partita).

A partire da sabato 10 ottobre, quindi, sarà attiva la prelazione per chi era titolare di abbonamento nella passata stagione. I biglietti si possono acquistare presso le biglietterie del PalaCosta dalle 10 alle 12 di sabato oppure inviando una mail a segreteria@olimpiateodora.it entro lunedì.

Nelle giornate di lunedì 12, dalle 10 alle 12, e martedì 13 ottobre, dalle 17 alle 19, sempre presso la biglietteria del PalaCosta, la prevendita sarà invece aperta a tutti.

ATTENZIONE: per evitare assembramenti il pomeriggio della partita la biglietteria del PalaCosta resterà invece chiusa!

I prezzi dei biglietti

Intero: 10 euro

Ridotto Over 65: 8 euro

Ridotto Junior 12-18 anni: 5 euro

Modalità di acquisto

Il biglietto sarà nominativo e sarà quindi obbligatorio rispettare rigorosamente il posto assegnato; Sarà possibile acquistare biglietti per i propri congiunti, e in questo caso potranno anche essere venduti biglietti adiacenti; All’acquirente sarà richiesto un contatto e, per consentire un eventuale tracciamento in caso di positività e risalire alla filiera dei contatti, sarà obbligatorio compilare un’autocertificazione (allegato 5) e un modulo dati personali scaricabili dal sito del club: olimpiateodora.it (Il modulo dati personali va compilato e consegnato in biglietteria al ritiro del tagliando solo se si sta acsuitando il biglietto per la prima volta, poiché gli acquirenti della prima partita Teodora-Soverato del 4 ottobre, sono già stati tutti registrati); Ogni posto sarà assegnato in modo da rispettare il distanziamento di due metri dal più vicino spettatore, sia in laterale che in altezza.

Modalità di accesso al PalaCosta