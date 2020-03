Due artisti di strada organizzano uno spettacolo per distrarre dall’isolamento vicini e amici collegati su Facebook

Uno spettacolo per tutto il vicinato e per gli amici collegati su Facebook. Così due artisti di strada di Faenza hanno voluto trascorrere l’ultimo weekend caratterizzato dal totale isolamento a causa dell’emergenza da Coronavirus. La casa di Roberto e Mauro Gorini, già trasformata durante il periodo natalizio di una sorta di attrazione per grandi e piccoli, è quindi diventata un estemporaneo palcoscenico. Grazie ad un ampio cortile sul retro, i due fratelli sono quindi andati in scena con uno show di quasi un’ora che ha permesso a molte persone, adulti e bambini, una parentesi di leggerezza in un periodo così difficile

Qui il link per chi volesse recuperare lo spettacolo