Il 25 dicembre apre a Faenza la Casa di Babbo Natale e della Befana

Il coro dei Babbi Natale quest’anno non si farà in centro storico. Dopo diversi anni di permanenza fra Palazzo del Podestà e parco di San Francesco, infatti, Babbi Natale e befane hanno comprato casa in borgo e dal 25 dicembre apriranno le porte della loro abitazione in via Sant’Umiltà 32. Una palazzina di due piani dedicata al Natale, realizzata dai fratelli Gorini in casa propria, grazie alla collaborazione di cugini, amici e diversi altri parenti e volontari, che hanno accettato l’invito di trasformare una proprietà privata, aprendola a tutti. Varcato il cancello del giardino sarà sempre possibile schiacciare il pulsante rosso per accendere il Natale, per poi quindi incamminarsi in un tour fra le stanze della casa, dove ci si imbatterà in Babbi Natale e Befane impegnati nella loro vita quotidiana