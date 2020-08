Mercoledì 19 agosto riapre il Cinedream “Sono passati quasi sei mesi da quando abbiamo spento le luci in sala senza sapere per quanto tempo sarebbe stato2

“ Sono stati mesi durissimi, con notizie altalenanti, e soprattutto con poche certezze. Sembrava quasi che tutta la filiera dello spettacolo fosse stata dimenticata nel caos del Covid” – racconta Benedetta Bentini, uno dei responsabili della multisala faentina, “spesso i nostri affezionati clienti ci scrivevano e ci chiamavano per sapere della riapertura, ma l’intenzione era chiara fin da subito, riaprire solamente quando ci sarebbero state le condizioni per garantire la maggior sicurezza possibile e con nuove uscite cinematografiche importanti da proporre al pubblico.”

Da martedì sarà disponibile la nuova programmazione e si potrà prenotare online per il momento sul sito della multisala

“È vero che alcuni titoli sono stati spostati, vedi per esempio 007, Black Widow (il nuovo film Marvel) Top Gun Maverick che arriverà sullo schermo solo a Natale oppure Mulan che Disney ha deciso di distribuire wordwide solo sulla sua piattaforma digitale con il rammarico di noi esercenti, ma sono stati confermati molti altri titoli. Il 19 agosto partiremo con Onward e Volevo Nascondermi; il 26 sarà la volta del tanto attesissimo film di Christopher Nolan Tenet , e poi il 2 settembre arriverà After 2 super atteso dai teenager. Questi giusto per citarne alcuni titoli”.

“Scendendo nei dettagli sulle misure da tenere possiamo dirvi che l’obbligo della mascherina ci sarà fin dall’entrata ed è per ora obbligatoria anche in sala, ma si potrà togliere per consumare cibi e bevande. Riapriranno quindi anche i punti bar, ristoro e la sala giochi e questione molto a cuore ai nostri cliente saranno poi prorogati tutti gli abbonamenti che erano rimasti sospesi in questo periodo”.

Per quanto riguarda i posti saranno vicini solo per familiari e conviventi mentre sarà necessario ovviamente rispettare il distanziamento di 1 metro da bocca a bocca per tutti gli altri.

“Ci auguriamo che al più presto tutto possa tornare come prima e noi ce la metteremo tutta per regalare ai nostri spettatori le stesse emozioni di sempre”.