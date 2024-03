Domenica 12 maggio, appuntamento sulle strade di Castel Raniero, località posta sulle prime colline faentine dove da 20 anni si svolge La Musica nelle Aie – Castel Raniero Folk Festival, un concorso musicale dedicato alla musica folk nell’accezione più ampia del termine. Ufficializzato il programma dell’ultima giornata, quella che tradizionalmente ha sempre richiamato più pubblico. Quest’anno La Musica nelle Aie avrà anche una collaborazione speciale con il Ravenna Festival che, durante la prima giornata, venerdì 10 maggio, alle 18, porterà in concerto alla Colonia di Castel Raniero Vinicio Capossela, insieme a Don Antonio.

Domenica invece saranno 21 i partecipanti che quest’anno suoneranno nelle rispettive postazioni lungo un percorso ad anello di 5 chilometri tra natura, cibo e voglia di vivere.

Baldo degli Ubaldi (Lucca), CanTuri di Comacchio (Comacchio FE), Clepto Cantautorao (Bologna), Duo Acefalo (Osimo AN ), Ferro Battuto (Rimini), Gli Orsi (Rimini), I Maggiaioli di San Godenzo (San Godenzo FI), Leandro Pallozzi e i Vecchi Draghi (Castel San Pietro Terme BO), Leggermente a Sud (Alife CE), L’Essenziale (Forlimpopoli FC), OEBU (Budrio BO), Porfirio Rubirosa (Venezia), Sara Romano (Padova), Saro Calandi (Desio MB), Suonabanda (Modena), Tocco di Classica (Firenze), Trio la Rosa (Rimini), Trì (Forlì), Uber Bampa Trevisani (Verona), Verdecane (Brescia), Winegrapes (Prato)

3 i Premi in palio: Premio Musica nelle Aie 2024 (Trofla in ceramica di Faenza e 800 Euro) che sarà assegnato da una giuria qualificata al miglior partecipante, Premio Città di Faenza (Ceramica di Faenza) che sarà assegnato alla proposta più innovativa nel rispetto della tradizione, Premio del Pubblico (Trofla in ceramica di Faenza) che sarà assegnato tramite voto popolare dalla gente che verrà a Castel Raniero.