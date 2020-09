Dopo le offese e le minacce ricevute, arriva la denuncia. Roberto Matatia, dopo i numerosi attestati di solidarietà ricevuti per l’attacco antisemita subito durante una discussione su Facebook, ha annunciato sempre sul popolare social network che ha deciso di denunciare chi aveva pesantemente attaccato la sua figura e la sua famiglia: “Una denuncia è l’arma della legalità, e noi tutti siamo persone per bene. Non cerchiamo alibi non richiesti. Mi sto muovendo pesantemente perché non esiste che si possa accettare di essere minacciati per religione, colore, etnia, appartenenza politica. Lotto contro chiunque manifesti odio, contro chiunque pensi che la nostra fede, la nostra pelle, il rispetto dovuti siano optional. Ringrazio le migliaia di amici che hanno voluto e vogliono sostenermi dopo le volgari offese ricevute”

“Era meglio se la gasavano tutta la sua famiglia. Gente come lei mi fa solo schifo” una delle frasi incriminate, condita dalla minaccia “Aspetta che la incontri per strada…”.