Ottobre, da decenni, è il mese dedicato alla vista e Federottica, in collaborazione con l’Albo degli Ottici Optometristi, da decenni promuove la campagna nazionale “Ottobre mese della Vista”.

La campagna di questa edizione è incentrata su “Guida e visione” e prevede, come sempre, un controllo gratuito dell’efficienza visiva.

I Centri Ottici potranno verificare le capacità visive degli automobilisti italiani rilevando se, chi guida un mezzo, vede bene.

Una buona efficienza visiva è importante sia per la propria sicurezza personale che per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

I Centri Ottici aderenti Confcommercio Ascom Faenza e FEDEROTTICA, presso cui è possibile fissare l’appuntamento per il controllo gratuito dell’efficienza visiva, sono questi:

ALESSANDRO BORCHI OCCHIALI

CORSO MAZZINI 41, FAENZA

0546 21171

OTTICA ATELIER

CORSO MAZZINI 8, FAENZA

0546 614108

OTTICA DEL MERCATO

PIAZZA MARTIRI LIBERTA’ 38, FAENZA

0546 664104

OTTICA DIECI DECIMI

FIRST

CORSO MAZZINI 25/A, FAENZA

0546 28336

OTTICA DIECI DECIMI

VIA EMILIA 198, IMOLA

0542 783476

OTTICA DIECI DECIMI

IMOLA PEDAGNA

VIA PUCCINI 50/B, IMOLA

0542 681319

OTTICA DIECI DECIMI

LE CICOGNE

VIA GALILEI 4/20, FAENZA

0546 623444

OTTICA DIECI DECIMI

LEONARDO

VIA AMENDOLA 129, IMOLA

0542 011885

OTTICA DIECI DECIMI

LE MAIOLICHE

VIA BISAURA 1/3, FAENZA

0546 46655

OTTICA DIECI DECIMI

VINTAGE

VIALE ITALIA 145, FORLI’

0543 33294

OTTICA DIECI DECIMI

DUOMO

CORSO MARTIRI LIBERTA’ 32, FERRARA

0532 210125

OTTICA DIECI DECIMI

SAN ROMANO

VIA SAN ROMANO 46, FERRARA

0532 1860281

OTTICA GIULIANINI

CORSO BACCARINI 30/A, FAENZA

0546 29220

OTTICA SCIPI

CORSO SAFFI 27/B, FAENZA

0546 28570

OTTICA ZAULI

CORSO MAZZINI 68/D, FAENZA

0546 25075