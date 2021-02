Donate alle Guardie Ecologiche quattro Panda per il controllo del territorio

Donate quattro Fiat Panda alle Guardie Ecologiche Volontarie della provincia di Ravenna per l’attività di vigilanza sul territorio. I mezzi, in comodato d’uso gratuito, rientrano all’interno di una iniziativa regionale da 300 mila euro che ha portato complessivamente alla donazione di 26 auto in tutta la regione, tutte con alimentazione benzina-gpl. Sono 83 in tutto le guardie ecologiche volontarie in servizio nella provincia di Ravenna che svolgono la loro attività in convenzione con Arpae ed enti pubblici, con compiti di polizia amministrativa, con alcuni volontari abilitati anche alla vigilanza dell’attività ittica e venatoria.