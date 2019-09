Domenica l’anniversario della morte di Dante: 30 città parteciperanno alla cerimonia dell’olio

Anche quest’anno l’Annuale della morte di Dante, la cerimonia dell’olio che unisce Ravenna a Firenze sarà anticipata dall’azione corale di Marco Martinelli e Ermanna Montanari. Come avvenne l’anno scorso, quando la chiamata pubblica portò in scena l’Inferno della Divina Commedia, anche quest’anno l’anniversario del Sommo Poeta, il 698°, sarà aperto dal corteo guidato dal Teatro delle Albe che, fra la tomba di Dante e Piazza San Francesco, metterà in scena il primo e il secondo canto del Purgatorio. Oltre a Ravenna e Firenze, quest’anno a partecipare alla cerimonia saranno 30 città attraversate in vita o cantate da Dante nella Divina Commedia. Fra la rappresentazione del primo e del secondo canto, la Biblioteca Classense ospiterà la tradizionale prolusione, mentre alle 12, a San Francesco, la messa darà il via alla cerimonia dell’olio. Altra novità di quest’anno, l’evento serale a Palazzo dei Congressi, l’incontro con l’autore Jonathan Safran Foer incentrato sugli eccessi che mettono a rischio distruzione il mondo, un viaggio dantesco nell’inferno nel quale potrebbe trasformarsi il pianeta. Sabato, invece, l’inaugurazione della mostra “Sfogliando la luna” sempre alla Classense, dedicata ai 50 anni dell’allunaggio e l’incontro che analizzerà il cosmo così com’era concepito nel 1300