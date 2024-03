Fa nuovamente tappa in Bassa Romagna il cartellone di eventi e incontri “Sulla buona Strada” organizzato dalla Strada del Sangiovese per unire i vini e i prodotti tipici del territorio ai tesori artistici, culturali e naturalistici romagnoli: un mix unico di emozioni da sorseggiare con gusto e con cui riempirsi gli occhi, il cuore e la mente (il calendario completo degli eventi è disponibile online al link https://www.stradadellaromagna.it/sulla-buona-strada-eventi-2024/).

L’appuntamento è per sabato 16 marzo, alle ore 15, a Cotignola di fronte alla scuola “Arte e mestieri” in via Fratelli Cairoli 6, per una passeggiata guidata tra street art e natura della città. Attraverso un percorso di muri dipinti che dal centro storico di Cotignola si irradia e si ramifica congiungendosi al paesaggio e alla campagna, ai parchi e alle aree naturalistiche, i partecipanti scopriranno una sorta di museo espanso ricco di storie, memorie, identità, fantasmi e suggestioni specifiche del territorio.

A seguire ci si sposterà nella vicina Bagnacavallo per una visita con degustazione guidata di vini romagnoli all’azienda vitivinicola biologica Celti Centurioni (via Crocetta 10): nel calice il Burson e altre produzioni tipiche del territorio che raccontano attraverso profumi e sapori l’anima profonda e la natura della Bassa Romagna.

Il contributo di partecipazione è di 15 euro.

Posti limitati, info e prenotazioni: tel. 3381274770