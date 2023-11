Sabato 25 novembre, alle 14.30, seconda passeggiata di ViVi il Verde nell’area delle Buche Gattelli. Dopo la prima di fine ottobre, questo sabato la visita sarà realizzata con un naturalista e un archeologo. Il bacino, formatosi dalla dismissione di una cava, è un serbatoio di biodiversità, circondato da vegetazione ripariale e abitato da numerose specie di uccelli, che vi trovano rifugio soprattutto durante le migrazioni e in inverno. In questo luogo venne scoperto casualmente circa 40 anni fa, un insediamento preistorico, datato al neolitico antico, assai prezioso per l’abbondanza e lo stato di conservazione dei reperti. La passeggiatarientra nel programma promosso e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, la visita è curata dalla Cooperativa Ecosistema.

“Siamo molto felici di questa iniziativa per il valore naturalistico e di valorizzazione del paesaggio e del luogo che promuove – spiegano il sindaco Davide Ranalli e l’assessora all’Ambiente Maria Pia Galletti – . Quest’area, di grande valore ambientale, è ora nelle nostre disponibilità ed è importante che i cittadini la scoprano e la vivano anche opportunamente guidati”.

L’ultima iniziativa di ViVi il Verde a Lugo è prevista sabato 2 dicembre alle 14.30 ed è rivolta ai più piccoli nell’aula didattica del Parco del Loto: “Natale… al naturale”, un laboratorio di costruzione di decorazioni natalizie con l’utilizzo di materiali raccolti in natura.