In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre di ogni anno, torna in Romagna l’(H)-Open Week promosso dal 22 al 28 novembre dall’Azienda USL della Romagna, insieme a Istituzioni, Enti, Centri Antiviolenza, Associazioni del territorio e Fondazione Onda.

Anche quest’anno sono tante le iniziative messe in campo per sostenere e incoraggiare le donne vittima di violenza a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto: incontri, convegni, punti informativi, camminata solidale, mostre artistiche negli ospedali e nei consultori familiari. Durante la settimana, negli Ospedali dell’Azienda USL della Romagna, i volontari dell’associazione ArtinCounselling saranno presenti coi banchetti informativi dove sarà possibile adottare la bambola di pezza per contribuire al progetto aziendale di raccolta fondi “WELL-FARE: RETE PER LE DONNE” finalizzato all’umanizzazione degli ambienti di cura nei Pronto Soccorsi della Romagna che accolgono sia le donne che subiscono violenza che i minori.

RAVENNA

A Ravenna, venerdì 24 novembre dalle ore 8.30 alle ore 17.00 Seminario “La Violenza di Genere nelle relazioni d’intimità: prevenzione e azioni interforze di contrasto nella Rete dei Servizi” presso Sala D’Attorre Via Ponte Marino, 2 Ravenna rivolto a tutti gli operatori e operatrici della rete che, direttamente o indirettamente, incontrano il fenomeno della violenza di genere e la cittadinanza tutta. Per partecipare è richiesta l’iscrizione on-line, per maggiori informazioni visita il sito internet www.bollinirosa.it/iniziativa/h-open-week-contro-la-violenza-sulla-donna-3/

Sabato 25 novembre alle ore 12, in occasione della giornata internazionale contro l’eliminazione della violenza sulle donne, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ravenna, inaugurazione della panchina rossa realizzata dal Liceo Artistico Nervi Severini, che grazie al progetto #PsArtistiControLaViolenza2023 durante la settimana i ragazzi attraverso l’arte realizzeranno la panchina rossa, simbolo del contrasto alla violenza di genere.

Per tutta la settimana dell’iniziativa (H)-Open Week al Pronto Soccorso e agli ingressi dell’ospedale, grazie alla collaborazione dei medici ed infermieri, i volontari del Servizio Civile ed i volontari del Comitato Consultivo Misto (CCM), sarà distribuito un cerotto rosso da indossare sul proprio abbigliamento o sul camice bianco: uniti contro la violenza di genere!

FAENZA

A Faenza, domenica 26 novembre dalle ore 14.00 alle ore 17.30, camminata solidale aperta alla cittadinanza, per dire NO alla violenza e rompere il silenzio di chiedere aiuto! La partenza è prevista dall’Ospedale di Faenza, Corso Mazzini, e arrivo previsto presso il Centro Storico di Faenza. Durante la camminata saranno previste delle tappe di ritrovo dove ci saranno delle letture di brani e poesie, musica a tema, banchetto informativo a cura del Centro Antiviolenza SOS donna. All’arrivo sarà presente il muro delle bambole, simbolo del progetto aziendale di raccolta fondi “WELL-FARE: RETE PER LE DONNE” per raccolta fondi orientato a migliorare l’accoglienza e la cura delle donne e dei minori che subiscono violenza nei Pronto Soccorso dell’AUSL Romagna – Partner Associazione Artincounselling. E’ richiesto ai partecipant* di indossare un capo di abbigliamento di colore rosso.

LUGO

A Lugo venerdì 24 novembre dalle ore 18.30 alle ore 20.30, presso il Salone Estense del Comune di Lugo Piazza dei Martiri 1 incontro con la cittadinanza dal titolo “MUSICA E PAROLE” in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Durante l’incontro sono previste diverse attività tra cui: proiezione di un video, lettura di brani (presentati da Sabrina Fava, scrittrice, blogger, redattrice, content creator) intercalati a brani musicali della GIO GASDIA BAND.