Coronavirus, consultori familiari: tante richieste di sostegno psicologico da adolescenti e donne in gravidanza

I consultori familiari sono i luoghi dove i giovani possono trovare risposte a molte domande di carattere sessuale, ricevere visite mediche gratuite fino ai 20 anni. Sono i luoghi dove tutte le donne possono essere seguite durante la gravidanza. Sono uffici sanitari ai quali tutti i cittadini residenti in Italia possono accedere. Il principio basilare è l’informazione e la prevenzione. Nei primi mesi della pandemia hanno lavorato a servizio ridotto a causa dell’incertezza sulla diffusione del coronavirus, per poi recuperare lentamente i servizi. Oggi, ad oltre un anno dall’inizio della pandemia, come ha raccontato la direttrice Sara Zagonari in diretta streaming con il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, sono divenuti anche un punto di riferimento per chi ha bisogno di un sostegno psicologico, poiché quanto affrontato nell’ultimo periodo ha portato a conseguenze che potrebbero avere effetti per anni.