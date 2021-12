Le località di Porto Corsini e Marina Romea stanno vivendo un periodo difficile dovuto all’isolamento causato dalla chiusura del ponte sulla Baiona per i lavori di manutenzione.

“Sappiamo che la strada sul ponte della Baiona – ha affermato la consigliera Stefania Beccari del PD in un question time depositato in Comune – rappresenta la via di collegamento più breve con la città di Ravenna e con tutta la zona sud e l’unico mezzo alternativo al percorso di via delle valli e della via Romea è il traghetto che collega Porto Corsini a Marina di Ravenna.

Perciò il traghetto è essenziale in questo momento e Start Romagna, che lo gestisce, deve garantire un servizio ottimale. Invece i diversi episodi di disservizio che si sono verificati recentemente hanno avuto ripercussioni negative sulla vita di tutta la comunità locale e su tutti i cittadini che quotidianamente necessitano di recarsi al lavoro.”

Nel documento si chiede perciò al sindaco, nonché presidente della Provincia e alla giunta di sollecitare la risoluzione tempestiva dei problemi.

È necessario – conclude Beccari- sensibilizzare maggiormente Start Romagna affinché si attivi in modo più efficace nella risoluzione di eventuali altri futuri problemi ed è indispensabile aggiornare puntualmente la comunità sullo stato di avanzamento dei lavori sul ponte della Baiona.”