Pauroso incidente questa mattina alle 9 a San Pietro in Trento: una ragazza di 30 anni a bordo di una Lancia è uscita di strada in via Ventinove, all’altezza del civico 4, precipitando in un fosso, vicino ad un ponticello in cemento. Fortunatamente la vettura non è andata a sbattere contro il manufatto, evitando conseguenze ben peggiori. La Lancia ha comunque capottato, ha superato il ponticello e si è poi fermata lungo il canale, trasversalmente. La giovane è stata soccorsa dai residenti della zona, allertati dal rumore dello schianto. Dopo la segnalazione alla Centrale Operativa di Romagna Soccorso, sul posto è arrivato il personale del 118 con ambulanza e auto medica. In supporto anche i Vigili del Fuoco. La ragazza è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di media gravità.

Sarà ora compito della Polizia Locale di Ravenna determinare le cause dell’uscita di strada. Un fattore importante potrebbero averlo esercitato le basse temperature di questi giorni.