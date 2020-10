Coronavirus, gli ospedali del ravennate si preparano alla seconda ondata: più posti letto ma grave carenza di personale

Continua a salire il numero dei positivi al Coronavirus nel nostro paese, e anche gli ospedali del ravennate tornano a riorganizzare i propri servizi per poter garantire cure adeguate e assistenza sia ai pazienti Covid che a tutti gli altri malati. Rispetto a marzo infatti, quando le strutture ospedaliere erano per lo più dedicate al trattamento di coloro che avevano contratto il virus, ora gli ospedali devono garantire anche il proseguo di tutte le altre attività. Sfida non semplice, perché nonostante l’aggiunta di posti letto in terapia intensiva e l’apertura di un reparto di pneumologia per i pazienti che necessitano di una ventilazione non invasiva, resta alta la difficoltà nel reperire risorse, sia mediche che infermieristiche. Facciamo il punto della situazione con il Dottor. Paolo Tarlazzi, Direttore Sanitario dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna.