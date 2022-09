Alla Casa Residenza Giovannardi e Vecchi di Fusignano sono arrivati 20 nuovi letti elettrici con tecnologie all’avanguardia. Un investimento del Consorzio Solco Ravenna per la struttura che ospita 34 anziani e impiega 35 operatrici e operatori.

“L’obiettivo del nostro Consorzio è quello di migliorare sempre di più la qualità dei nostri servizi – sottolinea il direttore Giacomo Vici -. Abbiamo investito molto nella creazione di una nuova struttura, la Rosa dei Venti, ma questo non distoglie la nostra attenzione verso le altre case residenza già presenti sul territorio e che offrono un servizio di welfare importantissimo”.

L’investimento complessivo, che ammonta a quasi 30.000 euro, è stato possibile grazie ai circa 6.000 euro provenienti dalle numerose donazioni effettuate da persone ed enti vicini al Giovannardi e Vecchi di Fusignano e che in diversi periodi hanno dimostrato il loro affetto alla struttura.

I nuovi letti sono arrivati nel mese di luglio, in una giornata in cui enti e persone del territorio hanno collaborato tra loro per rendere il cambio delle attrezzature veloce e poco disagevole per le persone che vivono al Giovannardi.

“L’investimento non ha riguardato solo i nuovi letti – aggiunge il coordinatore della Cra Giovannardi e Vecchi, Achille Bezzi -. Sono stati acquistati anche dei nuovi tavolini regolabili per il pranzo, sia a letto che in sala mensa e dei nuovi carrelli per la biancheria. Già dai primi giorni abbiamo notato un miglioramento del servizio che offriamo. Sia nella qualità del lavoro degli operatori che nella gestione degli ospiti a letto. Era un bisogno molto forte, che abbiamo registrato maggiormente durante i periodi di cluster per il Covid. Ci tengo a ringraziare chi, dall’Asp alle ditte fornitrici e ai vigili urbani di Fusignano, ci ha aiutato durante la giornata dell’installazione. È stato un bell’esempio di collaborazione. E vorrei approfittare per ringraziare tutte le persone che in questi anni ci hanno dimostrato la loro vicinanza con donazioni economiche di svariati importi. Sono tante, diventa difficile nominarle tutte. A loro un caloroso ringraziamento da parte di tutto lo staff e dei nostri ospiti”.