L’analisi della fenomenologia dei furti in abitazione nella provincia ha indotto il Questore di Ravenna Lucio Pennella a predisporre il potenziamento di mirati servizi straordinari di contrasto a tale tipologia di reato, calibrati sul territorio, e che hanno permesso di trarre in arresto, negli ultimi due mesi, sei persone resesi responsabili dei reati in argomento.

Durante la notte appena trascorsa, gli equipaggi della Polizia di Stato in servizio di Volante hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di due persone, giovani residenti a Ravenna, subito dopo essersi introdotti all’interno delle pertinenze di un’abitazione ubicata in zona Stadio.

I soggetti sono stati raggiunti in strada dagli Agenti dopo una breve fuga; fondamentale è stata la pronta segnalazione di un cittadino che ha avvisato la Polizia di rumori sospetti provenire dalla limitrofa abitazione.