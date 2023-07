“Ormai da qualche tempo il Comune di Ravenna, guidato come noto dalla Giunta Pd di Michele de Pascale, ha recepito tramite deliberazione del Consiglio Comunale, la legge regionale n. 4 del 2013 (e successive modifiche) “Norme per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”. In più occasioni l’amministrazione si é vantata pubblicamente di avere fatto chiudere sale slot presenti sul nostro territorio, in virtù di tale normativa, spesso anche con conseguenti diatribe innanzi al TAR.

In questa sede, non discutiamo la correttezza del disposto normativo bensì l’atteggiamento equivoco tenuto dall’amministrazione comunale di Ravenna Accade infatti, che nel circolo PD di Fosso Ghiaia, gestito da una ditta individuale cinese, venga attivata una sala slot.

Fin qui nulla di illecito, se non fosse che il Circolo si trova ad una distanza minima dal primo luogo sensibile inferiore a quella tollerata e che pertanto, in virtù della suddetta normativa regionale, non possa restare aperta.Il giorno 11 novembre 2020 il Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) del Comune di Ravenna notifica, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento, via pec al gestore della Sala Slot ospitata presso la sede del circolo PD di Fosso Ghiaia, il provvedimento di chiusura.

Il suddetto provvedimento incarica il Comando della Polizia Locale al controllo e all’esecuzione di quanto disposto dallo stesso.Il 7 marzo 2023 a distanza di quasi 3 anni, avendo appurato che l’ esercizio continuava tranquillamente la propria attività, il Dirigente del Suap Alessandro Martinini firma una disposizione con la quale si incarica il competente Comando di Polizia Locale di dare immediata esecuzione al provvedimento di chiusura emesso 3 anni prima, in quanto “dalle risultanze delle verifiche d’ufficio effettuate sugli elenchi RIES dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (ADM) risulta che le attività in argomento sono ancora attive.” Ciò che balza subito all’occhio é come sia stato possibile che in 3 anni la Polizia Locale – articolazione della stessa amministrazione che ha emesso il provvedimento di chiusura e che l’ha incaricata delle verifiche – non si sia presa la briga di accertarsi se l’attività all’interno del circolo PD di Fosso Ghiaia, fosse cessata. L’unica verifica fatta é datata 2 gennaio 2023, ma non ha prodotto alcun esito. Perché la Polizia Locale non ha provveduto a chiudere seduta stante la sala giochi nel circolo PD di Fosso Ghiaia? Davvero strano, talmente strano che si fatica a credere che possa trattarsi di una casualità. Scaduti abbondantemente i termini per il ricorso al Tar e per il ricorso straordinario al Capo dello Stato concessi al gestore, il Suap decide comunque di aderire alla richiesta del 7 aprile scorso della ditta individuale intestata ad un soggetto cinese che gestisce la sala giochi all’interno del circolo PD di Fosso Ghiaia, di “misurazione congiunta ai fini di una rivalutazione del rispetto della distanza di m.500 dal luogo sensibile.”

La motivazione alla base di questa richiesta non é a nostro avviso accettabile. Il gestore richiede infatti la misurazione congiunta motivando quanto segue: “per cause estranee e non imputabili alla responsabilità della sottoscritta, non sono mai stata a conoscenza delle notifiche sopra citate alla propria casella postale certificata,”

Le cause estranee e non imputabili alla titolare cinese della ditta individuale non sono specificate ma il Suap decide di accogliere la richiesta.Misurazione che miracolosamente ha dato esito positivo per il gestore: la distanza della sala giochi dal luogo sensibile più vicino – la scuola primaria – è passata da meno di 500 metri (prima misurazione fatta nel 2020) a 522 metri.

Questo consentirebbe alla sala slot di restare aperta, dato che la distamza minima prevista dalla legge regionale é di 500 metri.L’atteggiamento di tolleranza e di accettazione di una misurazione congiunta oltre i termini previsti per la proposizione di un ricorso amministrativo, apre ad un inaccettabile trattamento disparitario nei confronti dei gestori delle altre sale giochi colpite da provvedimento di chiusura, che per contrastare la decisione dell’amministrazione comunale hanno invece dovuto fare ricorso al TAR.