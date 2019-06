Il problema della carenza di personale negli ospedali di Ravenna, Lugo e Faenza arriva in Regione Emilia-Romagna. Il consigliere Mirco Bagnari si è infatti interessato alla problematica, che si protrae ormai da mesi sul territorio, ed ha presentato un’interrogazione alla Giunta Bonaccini.

“Vorrei capire in maniera precisa quali problematiche si stanno verificando nell’Ausl Romagna, visti anche i presidi sindacali ai quali hanno partecipato medici, infermieri e Oss manifestando estremo disagio – spiega Bagnari –. La carenza di personale, che impone doppi turni, salti di riposo e posticipi di ferie porta a pesanti ripercussioni sulla qualità del lavoro e della vita dei dipendenti ed è necessario intervenire”.

L’Azienda ha riferito di avere già messo in campo azioni come lo svolgimento di procedure selettive che inseriranno oltre 4000 persone tra infermieri ed Oss in Romagna. “Mi chiedo quindi quali siano i tempi previsti per l’immissione in ruolo dei vincitori del concorso – aggiunge il consigliere PD ravennate –. Visto anche che l’Ausl ha confermato come lo scorrimento delle graduatorie debba rispettare tempi dettati da espletamenti amministrativi, che non devono aggravare ulteriormente il disagio, soprattutto visto l’aumento degli accessi in ospedale durante il periodo estivo. La situazione va risolta quanto prima per non pesare sui pazienti e le loro famiglie ma nemmeno sugli operatori, ai quali va il nostro rispetto per l’impegno profuso e che meritano di operare in condizioni adeguate ”.