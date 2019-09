Discarica di rifiuti abbandonati a Rivalta

La discarica di Rivalta è aperta. Così un utente di Facebook ha commentato ironicamente alcune foto scattate e poi pubblicate sul social network che ritraevano l’area deposito rifiuti a Rivalta, lungo la modiglianese. E in effetti la parola “discarica” è quanto più si addice alla zona, dove ignoti hanno buttato di tutto, soprattutto diversi rifiuti ingombranti in barba al cartello appositamente installato da Hera che ricorda come sia possibile una semplice telefonata per ottenere il ritiro gratuito da casa e, di conseguenza, come sia proibito abbandonare rifiuti per le strade.