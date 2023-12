Si intitola “Gli strumenti giuridici del Durante e Dopo di noi” il ciclo di incontri gratuito promosso da Consorzio Solco Ravenna, cooperativa La Pieve e Casa della Carità di Lugo, in partenza mercoledì 6 dicembre 2023.

Si tratta di tre incontri, tenuti dall’avvocata Francesca Vitulo, esperta in Diritto della famiglia e tutela dei diritti dei soggetti deboli, che si terranno dalle ore 10 alle ore 12 a Cotignola in via Sandro Pertini 2, presso la Sala riunioni adiacente al bar-ristorante del parco.

Questo il calendario con ilprogramma dei tre incontri: mercoledì 6 dicembre si comincia con “La capacità giuridica e di agire – Chi può agire nell’interesse della persona non autonoma? Disabilità fisica e disabilità psichica”; mercoledì 13 dicembre sarà la volta di “Quali strumenti per garantire la destinazione del patrimonio per la realizzazione del progetto personalizzato per il Durante e Dopo di Noi? Atti dispositivi del patrimonio”; infine mercoledì 10 gennaio 2024 si terrà l’ultimo incontro dal titolo “Atti dispositivi del patrimonio – legge 112/2016”.

“Dopo di noi” è il titolo della legge 112 del 2016 che tutela le persone disabili che rimangono senza un sostegno familiare. Un tema complesso, su cui è forte la necessità di fare sensibilizzazione e di dare strumenti chiari e utili. Per questo a Ravenna il Consorzio Solco e la cooperativa La Pieve hanno aperto uno Sportello Legale che offre una prima consulenza gratuita alle famiglie che vogliono informarsi sul tema del “Durante e Dopo di noi”, presidiato proprio dall’avvocata Vitulo. L’aggiunta della parola “Durante” sottolinea l’importanza di cominciare a pensare al futuro dei propri figli disabili mentre si è ancora in vita e in salute.

Il ciclo di incontri di Cotignola, aperto a famiglie, caregivers, associazioni e a chiunque desideri approfondire il tema, gode del patrocinio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.