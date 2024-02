“Apprendiamo dai giornali, poiché ovviamente tali decisioni non passano volutamente dal Consiglio Comunale, dell’approvazione di una delibera di giunta relativa all’aggiornamento della tariffa turistica. Tale delibera stabilisce che la tariffa turistica, vale a dire la tariffa per il posteggio dell’automobile per i clienti delle strutture ricettive ubicate in centro, passi da 2 euro alla settimana a 5 euro al giorno.

Quanto stabilito è una ulteriore dimostrazione da una parte, della totale mancanza di visione complessiva e, dall’altra, della volontà di questa amministrazione di penalizzare il centro storico.

Se con l’approvazione del Pums si renderà l’accesso al centro cittadino ancora più difficoltoso in considerazione del fatto che tutto il centro storico diventerà Ztl e quello che oggi è Ztl diventerà pedonale, questa delibera disincentiverà anche i turisti. Quello che lascia perplessi, inoltre, è la giustificazione posta in premessa alla delibera, cioè il fatto che nelle Ztl ci siano pochi parcheggi e quindi si vuole dare la possibilità ai turisti di parcheggiare.

La soluzione trovata non è costruire altri parcheggi, ma aumentare la tariffa? Il risultato sarà un centro storico ancora più desertificato, in cui anche i turisti, potendo, non lo frequenteranno. Se si guarda quanto è stato deciso dall’amministrazione negli ultimi anni non si può non riconoscere quasi la volontà, se non di danneggiare, almeno di creare problemi a chiunque voglia frequentare la città o le nostre zone turistiche. Partendo dal parco marittimo in cui sono stati tolti circa 1500 parcheggi senza pensare prima di predisporne degli altri.

Sul lungomare la tariffa è stata aumentata diventando a pagamento dal venerdì ed infine il Pums indica che lo scambiatore di via Trieste diventerà a pagamento. Spostandoci dal mare a Ravenna, il futuro Pums renderà l’accesso al centro cittadino quasi impossibile, molti parcheggi saranno tolti e di nuovi non se ne vede la costruzione e, la delibera sulla tariffa turistica disincentiverà anche i turisti.

Per fare sì che le bellezze che i nostri avi ci hanno lasciato siano realmente il nostro “petrolio”, si deve rendere la nostra città accogliente tuttavia, rendendone impossibile l’accesso, si va nella direzione opposta.

Resta da capire se la cosa sia voluta o se sia solo frutto di incompetenza.”

Alberto Ferrero

Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia

Capogruppo Fratelli d’Italia Consiglio Comunale