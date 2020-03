Arrivano le prime reazioni al decreto cura-Italia disposto dal Governo. La manovra da 25 miliardi per aiutare imprese e famiglie in questo periodo di crisi. Un buon inizio per Confartigianato, che però attende per le prossime settimane ulteriori aiuti a sostegno della piccola e media impresa. Anche se l’aiuto migliore deve arrivare da tutti gli italiani: seguire le regole per porre fine il prima possibile all’isolamento e poter far così ripartire il lavoro e l’economia.