“Dopo le dichiarazioni dell’assessore regionale Priolo facciamo nostre le parole del Presidente Provinciale di Coldiretti”

Mirko De Carli, consigliere nazionale del Popolo della Famiglia e consigliere comunale a Riolo Terme per la lista “Lista per Riolo Terme – Il Popolo della Famiglia”, esprime il proprio parere pienamente

in linea con le posizioni di Coldiretti: “Oltre al grave ritardo, ventennale per l’esattezza, con cui la giunta regionale decide di intervenire consideriamo sbagliato anche l’approccio: le categorie produttive più rappresentative non sono state coinvolte attivamente nel percorso decisionale in corso dopo le tragiche vicende legate all’alluvione di maggio e questo non è accettabile. In particolare sulla questione degli indennizzi relativi agli espropri di quei terreni dove queste opere dovranno essere fatte: non vorremmo che oltre il danno ci fosse la beffa. Si tratta di terreni molto significativi dal punto di vista produttivo e va trovato un buon accordo con gli agricoltori coinvolti. Per questo condividiamo le parole pronunciate dal presidente provinciale di Coldiretti Dalmonte, anche in merito all’inserimento del fiume Senio tra le aree oggetto dell’intervento che è stato seriamente colpito durante l’alluvione, riportando danni importante nel territorio tra Riolo Terme e Casola Valsenio: averlo tralasciato è un errore imperdonabile che va sanato immediatamente”.