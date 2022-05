Il candidato sindaco De Carli Mirko per Riolo Terme presenta un’altra “cosa da fare” presente nel suo programma elettorale: “ Una sede per il parco e nel parco. La presenza del Parco Regionale della Vena del Gesso deve essere colta come un’opportunità distintiva per il nostro territorio, in grado di differenziare Riolo Terme in positivo e non come un vincolo (quale è percepito ora). Gli uffici attuali del parco, inadatti a consentire l’esercizio delle funzioni proprie di un ente di tale rilevanza, devono essere spostati dalla sede di Via Aldo Moro, lasciando in quel luogo soltanto uno sportello al pubblico per la gestione delle pratiche burocratiche. Occorrerà individuare e riqualificare una sede idonea per ospitare funzionari, magazzino materiali, aule per la formazione ed eventi publici, nonché quanto altro necessario per agevolare e consentire l’effettiva azione di un ente di promozione della tutela della biodiversità del territorio” conclude De Carli.