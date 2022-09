ll 25 settembre gli italiani saranno chiamati a rinnovare i componenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, dopo la campagna elettorale più breve della storia d’Italia. Per favorire un voto informato e promuovere un momento di confronto, mercoledì 14 settembre alle ore 20.45 nel cortile di vicolo Pasolini a Faenza, il circolo ARCI Prometeo approfondirà le modalità con le quali si eleggeranno i deputati e i senatori italiani (cioè come funziona la legge elettorale Rosatellum-bis), per poi illustrare chi sono i candidati dei collegi del nostro territorio e esaminare le posizioni delle formazioni politiche in campo. Infine, attraverso un mini dizionario di alcuni termini politici d’attualità, si metteranno a fuoco alcuni dei temi oggetto della campagna elettorale in corso. Ingresso libero, conduce e modera Andrea Piazza.