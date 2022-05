La valorizzazione del porto di Ravenna come scalo di riferimento per prodotti ortofrutticoli.

L’Autorità di Sistema Portuale sarà presente anche quest’anno a MACFRUT, Fiera internazionale dell’ortofrutta che si terrà al Rimini Expo Center dal 4 al 6 maggio prossimi, con uno stand realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Ravenna, situato nel Padiglione B3 (Posizione 113).

Macfrut è l’evento di riferimento per i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e all’estero. un appuntamento chiave dove si incontrano gli operatori e buyers di tutta la filiera.

Gli 800 espositori dell’edizione 2021, il ricco calendario di meeting e convegni di alto livello, le aree dinamiche e dimostrative e tutti gli eventi collaterali a Macfrut offrono numerose opportunità di business, conoscenza e approfondimento circa la specializzazione tecnica ed il know how delle eccellenze del settore ortofrutticolo.

Dopo il bilancio positivo dell’edizione del 2021, quando nel corso della tre giorni al Rimini Expo Center si sono registrate oltre 32.000 presenze, Autorità Portuale ed Ente Camerale ravennate tornano a MACFRUT con l’obiettivo di promuovere ancora con più efficacia il Cluster logistico-portuale di Ravenna.

Saranno presenti diversi operatori del Porto di Ravenna, tra cui Terminal Container Ravenna e le Case di Spedizione Olympia di Navigazione, Sagem/S.F.A.C.S e DCS TRAMACO.

Sono diverse le iniziative a tutt’oggi avviate – grazie ai grandi investimenti e al potenziamento infrastrutturale in atto – per valorizzare il Porto di Ravenna come scalo di riferimento per prodotti ortofrutticoli per tutto il centro nord Italia.

A supporto attivo dell’iniziativa si è aggiunta, in questa edizione, Promos Italia Scrl, (partecipata dalla Camera di Commercio), mettendo a disposizione competenze di notevole ampiezza ed affidabilità, maturate sui più diversi mercati esteri.

Il programma completo dell’evento è scaricabile sul sito www.macfrut.com