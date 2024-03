Non si conoscono i motivi del gesto vandalico messo in atto da un 34enne, che l’altro ieri, con forti calci ha danneggiato la parte inferiore della porta interna della cattedrale “Santa Maria Assunta” di piazza Prampolini di Reggio Emilia. I Carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia, con l’accusa di danneggiamento hanno denunciato alla Procura un 34enne residente nel ravennate.

Come riporta la stampa locale di Reggio Emilia: “Intorno alle ore 17.00, il sacrestano che si trovava all’interno del Duomo intento a sistemare le sedie, sentiva diversi colpi provenire dalla porta dell’ingresso della cattedrale, e notava la presenza di un uomo che indossava un giubbino con il cappuccio calato sulla testa il quale, con brutale violenza, sferrava diversi calci alla parte bassa della porta interna, sfondando il legno. Dopo avere danneggiato la porta, l’uomo è uscito all’esterno girovagando per qualche minuto in Piazza Prampolini.2

E’ stato il custode ad allertare i carabinieri che giunti sul posto hanno acquisito le prime informazioni dai presenti e dopo poco hanno trovato il ravennate seduto sulle scale della chiesa del Cristo, bevendo una birra.

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Sezione Radiomobile per gli accertamenti previsti. il 34enne è stato denunciato alla procura reggiana.