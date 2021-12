Dal Re (Ordine dei Farmacisti): “Orari allargati per i tamponi”. Corsa alle FFP2 | VIDEO

Dopo la pubblicazione delle nuove norme che contemplano l’utilizzo dei tamponi rapidi, effettuabili in farmacia, per le quarantene, i farmacisti sono in attesa della documentazione ufficiale per organizzare al meglio il servizio. Da una parte è un ulteriore riconoscimento al lavoro e agli sforzi delle farmacie durante la pandemia, dall’altra, come raccomanda Ravenna Farmacie, è indispensabile non abbassare i livelli di attenzione e presentarsi in farmacia solo se senza sintomi. Nel frattempo continua la corsa ai tamponi preventivi in vista del Capodanno e della Befana. Dopo le nuove norme legate alle mascherine, è corsa ai rifornimenti anche di FFP2