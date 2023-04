Incidente mortale nel pomeriggio di venerdì a Castel Bologneses, dove un operaio è rimasto schiacciato da un mezzo agricolo durante le operazioni di scarico da un camion. A perdere la vita è stato un faentino di 48 anni. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. In via Emilia Ponente, sede della ditta dove è avvenuta la tragedia, si sono precipitati i soccorritori del 118 con ambulanza ed elimedica. Dopo le prime cure sul posto, il 48enne è stato caricato a bordo dell’elicottero, decollato alla volta del centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena, ma tutto è stato inutile.

Nell’azienda sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato e gli ispettori del lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto.