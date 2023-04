Un incidente sulla Romea Nord nel pomeriggio di sabato ha visto coinvolto tre veicoli e ha portato al ferimento di tre persone.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 14.30, all’incrocio fra via Romea Nord e la strada privata che porta alla Tenuta Augusta, fra Marina Romea e Casalborsetti. La dinamica, ancora da chiarire, ha visto il coinvolgimento di un furgone e di due auto, due Audi, che sembra fossero impegnate a svoltare per l’agriturismo. Tutti i veicoli stavano procedendo su via Romea Nord in direzione di Ferrara. Il furgone è quindi finito fuori strada, ribaltandosi. È stato quindi necessario l’intervento dei mezzi di soccorso: i tre feriti sono tre uomini che viaggiavano a bordo del mezzo capottato. Il più grave, un uomo di 58 anni, è stato trasportato con l’elicottero decollato da Bologna all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Gli altri due occupanti del veicolo invece sono strati trasportati con codici di media entità agli ospedali di Ravenna e Forlì in ambulanza. Nessuna conseguenza per le persone a bordo delle Audi. Per estrarre i feriti dal furgone è stato necessario l’intervento anche dei Vigili del Fuoco, mentre la Polizia Locale di Ravenna si è occupata di registrare i rilievi dell’incidente e si mantenere aperta la viabilità garantendo un senso di unico alternato.