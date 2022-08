Sopralluoghi quotidiani, da terra o in barca fra la valle. Continua l’opera di prevenzione a Valle Mandriole dopo i primi casi di botulismo fra i volatili dell’area verde. In azione ogni giorno personale del Comune di Ravenna e personale del Parco del Delta del Po. Nel frattempo è iniziato lo svuotamento della valle, che rimarrà senza quasi tutta l’acqua per circa un mese.