Una nutrita partecipazione di equipaggi provenienti da fuori regione, in particolare da Veneto, Lombardia e Toscana, ha caratterizzato il raduno regolaristico Antica Faenza Brisighella da Vivere, organizzato dal Team Top Driver di Faenza, in collaborazione con il Racing Team Le Fonti di Meldola, prima prova del Trofeo Della Romagna.

La carovana di auto storiche e moderne, partita dall’autosalone Barchi Auto a Faenza, ha fatto sosta in Piazza Carducci a Brisighella per la visita del centro storico e una degustazione di gelato del Bar Carletto, per poi fermarsi presso la sede di Terra di Brisighella, spostandosi in seguito alla Pive Thò, per concludere la manifestazione al ristorante Da Quei Due di Castellina per il pranzo e le premiazioni.

Tre le prove di abilità di guida a Faenza, Brisighella e Ponte Nono, che hanno determinato la classifica finale che ha visto vincitori la coppia Liverani-Strada di Rocca San Casciano, su Morris Minor del Racing Team Le Fonti; a seguire nell’ordine tre equipaggi di San Marino, Marzi-Turci,AR Gtv6, Galassi A112 Abarth e Zonzini-Botteghi, AR Quad.Verde;q uinta piazza per il toscano Casimirri, Fiat X1/9, seguito a sua volta dai bolognesi, Lenzi Calisti-Amadini, Porsche 911.