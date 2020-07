Durante lo scorso weekend la polizia, impegnata nei controlli per il rispetto delle norme anti-Covid, ha disposto la chiusura temporanea di cinque giorni per il Localito Clandestino di Marina di Ravenna e per la discoteca Indie di Pineralla di Cervia. In entrambi i locali il distanziamento sociale non era rispettato e molti clienti non indossavano la mascherina.

“La legge deve essere uguale per tutti! Non é giusto che noi, che ci comportiamo esattamente a fatti, come gli altri locali e stabilimenti, riceviamo questo ingiusto trattamento. Sappiamo tutti cosa succede in giro, quindi mandare segnalazioni non vi garantisce l’immunità!” commentano i titolari del Localito Clandestino in un post su Facebook. Per il locale di Marina di Ravenna infatti il controllo della polizia è scattato a seguito di una segnalazione.