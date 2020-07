Bizzuno: si schiantano in moto contro un’auto. Volano nel fosso, in gravi condizioni due adolescenti

Il lunedì mattina comincia con un grave incidente stradale: un 16enne e una 17enne in sella a una moto Honda si sono schiantati contro un’auto Fiat Multipla grigio scuro, quando quest’ultimo mezzo, rallentando, aveva iniziato una manovra di svolta per immettersi in una parte di strada privata. Da una prima ricostruzione sembra che il giovane motociclista non si sia accorto della manovra che la donna, al volante della Fiat, stava effettuando lungo lo stesso senso di marcia percorso anche dai due adolescenti. Lo scontro con la parte anteriore sinistra della “Multipla” è avvenuto lungo via Quarantola, a Bizzuno, mentre i due veicoli si trovavano in direzione Fusignano-Lugo.