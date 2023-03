Non poteva esserci maniera migliore per festeggiare il decennale dell’Ultratrail Casola Valsenio. Una maniera originale considerando anche il cambio d’orario nella notte, quindi per chi partecipava alla gara lunga è stata davvero una levataccia, vista la partenza alle 6 del mattino con le luci delle lampade frontali tutte accese. L’entusiasmo però non mancava di certo.

Quella vissuta nella città ravennate è stata la grande giornata della Leopodistica. Nella 52 km, gara che assegnava 3 punti Itra, la vittoria è andata a Gianluca Galeati, che in 5h29’59” ha inflitto al secondo arrivato, Alberto Contoli della società organizzatrice Te Bota Team ben 33’39”. Terza posizione per Roberto Maffei (Osteria dei Podisti) che ha chiuso a 35’39”. Fra le donne grande prestazione di Daniela Valgimigli (Liferunner) settima assoluta in 6h28’57”, alle sue spalle Erica Bonoli a 1h32’09” e Gigliola Gini a 1h36’21”, entrambe della Leopodistica.

Nel percorso di 21 km (1 punto) altro successo per la Leopodistica con Luca Farolfi, che ha completato la distanza in 1h41’20” precedendo di 4’49” Cristian Casali e di 4’56” Stefano Bertozzi (Atl.Cesenatico), mentre in campo femminile l’ha spuntata una specialista delle mezze maratone su strada come Isabella Morlini (Atl.Reggio) prima in 2h00’42” davanti a Donatella Acciaro (Pod.Pontelugo) a 12’56” e a Debora Lana (Leopodistica) a 14’27”.

Un vero successo che la società organizzatrice del Te Bota Team condivide con chi ha ancora una volta condiviso il progetto, dal Comune di Casola Valsenio alla Pro Loco locale, a tutti gli sponsor che hanno dato il loro contributo fino ai volontari impiegati sul percorso per tutta la giornata e impegnati nella gestione dei vari servizi. La prova era la seconda tappa del Trittico Valle del Senio, che ora dà appuntamento al 10 settembre con la seconda edizione del Vena del Gesso Trail.