L’assessore all’ Agricoltura, Agroalimentare, Caccia e Pesca dell’Emilia-Romagna, Alessio Mammi è risultato positivo al Covid.

Lo rende noto lui stesso con un post sul suo profilo Instagram.

“Fortunatamente sto bene, ho completato da tempo il ciclo vaccinale e si sta presentando con sintomi lievi – scrive -. Mi scuso fin da ora per gli appuntamenti che dovrò rimandare o quelli a cui non riuscirò a presenziare. Naturalmente lavorerò da casa in isolamento per tutto il tempo che servirà”.

Mammi, a quanto appreso, non ha avuto contatti con esponenti regionali negli ultimi giorni e nessun membro della Giunta, presidente compreso, ha problemi di sorta o deve rispettare un isolamento.

“Ringrazio i servizi sanitari che fin dal primo momento sono intervenuti in modo competente e veloce – argomenta ancora l’assessore su Instagram -. Grazie di cuore per tutto quello che state facendo da ormai due anni. Siete l’Italia migliore. Avanti tutta e avanti insieme. Un abbraccio virtuale – conclude – a tutte e tutti!”

(fonte ANSA)