A Cotignola continuano gli appuntamenti nell’Arena delle balle di paglia, nell’ambito della rassegna estiva di Primola Cotignola “Fuori dalle balle”. Da giovedì 29 luglio fino a domenica 1 agosto sono in programma quattro notti di festa tra musica, spettacoli teatrali e arte di terra e di fiume, nella golena dove il fiume Senio incontra il Canale emiliano romagnolo.

Dopo l’anteprima della scorsa settimana, gli appuntamenti riprendono giovedì 29 luglio alle 21 con un’autobiografia rap sulle note di Lucio Dalla, portata sulla paglia da Max Penombra & Dj Nersone; alle 22 seguirà “Villamara Drive-In“, un podcast dal vivo con video-animazioni, tra i classici del cinema horror e di fantascienza, radiodrammi di sagre dei morti viventi, galline giganti e cocomeri venuti dallo spazio. Con Nicolò Valandro (voce), Leonardo Passanti (synth), Jacopo Morolli (chitarra), Gianluca Dario Rota (video), Federica Carioli (animazioni).

Venerdì 30 luglio serata interamente musicale. Alle 18.30 Fabrizio Caveja presenta il suo nuovo disco “Terra Sacra”, che parla di morte, di Romagna e di sacralità; concerto-escursione organizzato in collaborazione con Romagna sentieri (posti limitati, prenotazione al 349 3523188). Alle 21 dalla Romagna si passa a Sud America, Medio Oriente, Indocina con Indianizer, un viaggio attorno al mondo fatto di ritmi tropicali, voli psichedelici e visioni ancestrali nell’universo tropical-beat di questo quartetto torinese di psiconauti.

Alle 22 concerto degli Uhuru Republic con la realizzazione di un’opera in live painting di due artisti visivi: Nicola Alessandrini e Lisa Gelli. Un progetto di artisti italiani e africani. Una tournée nata in Tanzania e proseguita in Italia e Kenya. Un connubio tra musica elettronica e musica afro. Il termine Uhuru, che dà il nome al progetto, indica la cima del Kilimangiaro ma soprattutto significa, in Swahili (lingua nazionale della Tanzania), libertà e conoscenza.

Sabato 31 luglio alle 20.45 il concerto del Duo Bucolico, con i cantautori romagnoli Antonio Ramberti e Daniele Maggioli. Dal 2005 scrivono brani, improvvisano vaniloqui poetici e diffondono il loro cantautorato illogico d’avanguardia. Seguirà lo spettacolo di Jacopo Fo in “Sesso Zen Remix”, un monologo su amore e sesso, sesso e amore, rapporti tra uomo e donna e soluzioni e problemi, consapevoli che non ci possano essere soluzioni senza problemi.

Ultima serata d’Arena domenica 1 agosto alle 21 con “L’arte del selfie del Medioevo” di Giovanni Succi; “Rime Petrose” di Dante in un racconto intenso e a tratti spiazzante che ci fa incontrare un Sommo poeta al di là degli stereotipi. Un racconto a braccio, di sola voce e chitarra acustica, informale, ironico e rilassato, ma storicamente fondato. Si alternano canzoni e storie di un Dante alle prese con l’amore sensuale e carnale. Un Dante vivo, nella vita reale del suo tempo. Alle 22.30 seguirà una performance di Muvic (Andrea Lepri e Paolo Baldini): un’interazione tra musica e film, dove il re-sampling audio e la manipolazione delle immagini seguono una nuova struttura sonora. La fusione è un caos organico, imprevedibile, con un singolare sapore oscuro e psichedelico, diversamente ballabile. Per l’Arena eseguirà una sonorizzazione Live di Olympia di Leni Riefenstahl, pilotata da Susanna Innella.

Tutte le sere sarà possibile cenare sul posto a partire dalle 19.30: da quell’ora sarà infatti aperto il Parataj, il nuovo chiosco dell’Arena ricostruito dopo l’incendio della scorsa primavera, con piadine, crescioni e loverie.

Per accedere all’Arena delle balle si può parcheggiare in via Cenacchio e seguire le indicazioni; non si possono attraversare i campi.

L’ingresso costa 5 euro (sabato 31 luglio 7 euro) ed è consigliata la prenotazione, per la quale sono fornite tre alternative: attraverso il sito https://oooh.events, cercando la serata desiderata, scrivendo una email a arenadelleballedipaglia@gmail.com, oppure contattando su Whatsapp il numero 333 4183149.

La rassegna “Fuori dalle balle” continuerà in centro a Cotignola, in piazza Vittorio Emanuele II il 3, 4, 5 settembre.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Facebook @arenadelleballe e il sito www.primolacotignola.it.